Radio 105 è radio ufficiale di Caorle Street Festival: dal 13 al 16 agosto 2020

Dal 13 al 16 agosto 2020, Caorle diventa la capitale d'Italia del divertimento!

Nella settimana di Ferragosto si svolgerà la quarta edizione del Caorle Street Fest e Radio 105 è radio ufficiale dell'evento, a cui sono attese ben 150mila persone per assistere alle esibizioni di artisti internazionali e assaggiare le eccellenze dello street food.

Anche quest'anno ci sarà un main stage vicino al mare, dove negli anni precedenti si sono esibiti grandi artisti come Steve Aoki, Salvatore Ganacci, Fabri Fibra, Le Vibrazioni, Nitro, Dark Polo Gang, il format Reggaeton più famoso d’Italia Mamacita e Gigi D'Agostino.

Caorle Street Fest è l'unico evento in Italia dove musica e street food si fondano in un’esperienza originale, per essere diversi. Con una location di oltre 45.000 metri quadri, in Piazzale Olimpia a Caorle (Venezia), il tutto sarà allestito per creare un’esperienza musicale e culinaria senza precedenti.

Vivi con Radio 105 il Caorle Street Fest, una collaborazione tra musica e cibo che si preannuncia esplosiva!