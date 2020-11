Suoniamole al Covid: il nuovo Crowdfunding di SONG su Rete del Dono

Per i 500 bambini e ragazzi di SONG onlus, cantare in coro e suonare in orchestra significa innanzitutto stare insieme, per condividere emozioni, esperienze e divertimento. Purtroppo, è proprio questa dimensione collettiva ad essere messa in crisi dall’emergenza sanitaria.

L’obiettivo di SUONIAMOLE AL COVID! è di reperire le risorse per coprire i costi imprevisti, senza i quali l’intervento sociale di SONG risulterebbe gravemente compromesso. Servono al più presto:

• spazi più ampi per fare le prove con il giusto distanziamento

• più ore per gli insegnanti per fare lezione in gruppi ristretti

• mascherine, prodotti e procedure per la sanificazione

• un leggio per ogni allievo

• connessioni internet e dispositivi digitali, poiché una parte delle attività potranno svolgersi ancora a distanza

I bambini e le famiglie di SONG desiderano ripartire subito a pieno ritmo, per prepararsi al grande concerto in programma per la prossima primavera.

È possibile sostenere il progetto dal 15 ottobre al 15 gennaio sulla piattaforma Rete del Dono, direttamente da questa pagina: https://www.retedeldono.it/suoniamolealcovid

Un’opportunità in più: il “Premio per la Cultura Rete del Dono e UBI Banca”

La campagna, che punta alla raccolta di 10.000 euro, è stata selezionata per partecipare al “Premio per la Cultura” promosso da Rete del Dono e UBI Banca: un contributo extra di € 3.000 verrà riconosciuto ai 3 progetti che avranno raccolto di più. Per ulteriori informazioni: https://www.retedeldono.it/cultura

L’Associazione SONG onlus

SONG - Sistema in Lombardia è l’associazione che dal 2011, su impulso del Maestro Claudio Abbado, è impegnata per rendere la musica alla portata di tutti. Offre ogni anno a oltre 500 bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni la possibilità di suonare e cantare insieme, con un effetto trascinante sulle famiglie e su tutta la comunità. Le attività sono gratuite e aperte a tutti, con un’attenzione particolare ai bambini e ragazzi che vivono situazioni di disagio per povertà economica, sociale e culturale, o disabilità.

I numeri di SONG

- 500 bambini e ragazzi coinvolti

- 8 Nuclei Territoriali

- 6 Scuole di Musica Associate

- 3 grandi orchestre (PYO, Nuclei Uniti, SONG)

- Coro SONG in diverse declinazioni

- Coro “Manos Blancas”

- 700 ore di lezione annuali gratuite

- 90 strumenti in comodato d’uso gratuito

- 25 insegnanti, coordinatori e tutor

- 30 manifestazioni pubbliche annuali con 7500 spettatori

Gli obiettivi di SUONIAMOLE AL COVID!

Questi importanti risultati sono messi in pericolo dalla pandemia del coronavirus, anche se i bambini di SONG non sono stati lasciati soli. Infatti, quando a fine febbraio le scuole hanno chiuso, grazie alle attività a distanza si è mantenuta la continuità didattica, che ha stimolato dinamiche di solidarietà e vicinanza e ha manifestato la resilienza della propria comunità di riferimento.

Ora SONG deve affrontare la sfida del ritorno alle attività in presenza e il progetto SUONIAMOLE AL COVID! è il primo passo di una serie di iniziative per contrastare i contraccolpi negativi della crisi a breve e medio termine.

La strategia messa in campo è articolata secondo due assi prioritari:

A - MISURE PER IL DISTANZIAMENTO secondo le nuove normative:

- Individuare e allestire nuovi spazi più ampi che garantiscano il giusto distanziamento durante le prove

- creare gruppi didattici più ristretti, con conseguente aumento dell’impegno orario degli insegnanti

- fornire a ogni allievo un proprio leggio (in modo che non sia necessario condividerlo)

- sanificare regolarmente le sedi con procedure certificate

- acquistare presidii sanitari (mascherine, gel igienizzanti, …)

B - DIDATTICA INTEGRATA per affiancare le attività in presenza con un innovativo potenziamento a distanza. Questa “ibridazione digitale” consentirà il coinvolgimento più ampio dei piccoli musicisti:

- creando contenuti multimediali permanenti, volti all’approfondimento: cura e manutenzione dello strumento, accordatura, riscaldamento vocale, esercizi di respirazione…

- realizzando materiali di intrattenimento culturale rivolti anche alle famiglie, per rafforzare nei genitori la consapevolezza del valore socio-educativo della musica.

A questo proposito sarà fondamentale garantire a tutti i bambini una adeguata dotazione informatica. Per questo alle famiglie più bisognose saranno messi a disposizione:

- dispositivi digitali da fornire in comodato d’uso

- connessioni internet

LE RICOMPENSE PER I DONATORI

· Per donazioni di almeno € 25 – una mascherina con il logo SONG [Premio PRELUDIO]

· almeno € 50 – 2 posti per il concerto di fine anno e la mascherina di SONG [Premio DUETTO]

· almeno € 100 – nome inserito nell’Albo d'Oro SONG, più i premi precedenti [Premio SINFONIA]

· almeno € 500 – video-ringraziamento dei musicisti di SONG, più i premi precedenti [Premio OPERA]