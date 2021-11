Allenati con The Workout e scopri come mandarci il tuo Take The Workout è l'allenamento che ti permette di mandarci il tuo Take!

Ce lo avete chiesto (davvero) in tanti, e quindi eccolo di nuovo qua: The Workout è la possibilità che aspettavate da tempo! Di cosa si tratta? Di un vero e proprio "allenamento" per creare il tuo Take definitivo per BSMNT 105, da guardare e ascoltare insieme a Moko e Fabio B! Avrai a disposizione le prime due basi, create da MR MONKEY e SICK LUKE, su cui realizzare il tuo personalissimo e originale Take. Ecco come fare: Segui il canale Twitch di Radio 105

Sul box Informazioni del nostro canale Twitch troverai un'immagine con un link Dropbox che contiene le basi audio di MR MONKEY e SICK LUKE, i termini di partecipazione e la liberatoria che ti consente di creare e mandarci il tuo Take (una se sei minorenne, una se sei maggiorenne)

Mandaci il file completo (rispettando i termini di partecipazione) alla mail bsmnt105@105.net

Ora Moko, Fabio B, MR MONKEY e SICK LUKE potranno guardare e sentire il tuo Take

potranno guardare e sentire il tuo Take Aspetta le novità in onda su Twitch, ogni giovedì sera dalle 22! Tutto chiaro? Allora corri a scaricare il materiale sul nostro canale Twitch: www.twitch.tv/radio_105 Ci sentiamo (e vediamo) presto!