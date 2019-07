105SummerChallenge: ecco cos'è e come partecipare

Ormai siamo in piena estate e anche noi ci teniamo a farvi vivere questi mesi circondati da musica, divertimento e (perché no) una bella sfida...

#105SummerChallenge è la battle estiva che vede protagonista proprio te. Come? Semplice: quest'anno vogliamo che ci sveli la tua canzone estiva di sempre, quella che ti fa ricordare l'estate più di tutte le altre (non importa di chi sia o in quale anno sia uscita), deve essere quella che, appena la senti, ti fa dire "Sì, adesso è veramente estate!".

L'hai individuata?

Bene, allora seguici su Instagram, fai una story in cui balli, canti o in cui dici semplicemente il titolo della tua cazone dell'estate (di sempre), usa l'hashtag #105SummerChallenge e tagga il profilo ufficiale di Radio105: le stories più divertenti e originali verranno ricondivise da noi!

Divertiti insieme a noi e accetta la sfida: i nostri speaker e moltissimi artisti sono pronti a dirti la loro canzone dell'estate (guarda le stories sul nostro profilo IG).

Pronto? 3, 2, 1... via! Fai la stoy e taggaci!