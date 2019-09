Elisa a 105 Mi Casa Live: segui con noi lo showcase della cantante!

Elisa sarà ospite a 105 Mi Casa Live lunedì 23 settembre a partire dalle 20!

La cantante sarà intervistato da Max Brigante e si esibirà anche in uno speciale showcase a cui alcuni fan avranno la fortuna di partecipare!

Elisa ha pubblicato il suo ultimo album, il secondo interamente in italiano, Diari Aperti, il 26 ottobre 2018, anticipati dai singoli Quelli che restano e Se piovesse il tuo nome. La sua ultima fatica discografica è un EP, Secret Diaries, pubblicato il 7 giugno 2019: contiene quattro brani inediti in inglese e la versione originale in inglese di Con te mi sento così.

Segui la diretta, lunedì 23 settembre dalle 20 alle 21, per ascoltare Elisa a 105 Mi Casa Live!