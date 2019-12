Lewis Capaldi cancella alcune date per problemi di salute: "Tornerò il prima possibile"

Lewis Capaldi ha dovuto cancellare tre concerti nel Regno Unito, per evitare danni permanenti alla sua voce. Il cantante, infatti, non si è esibito nelle date previste a Nottingham, a Norwich e a Sheffield.

Venerdì scorso, Lewis ha perso la voce mentre stava cantando a Brixton e, in seguito ad alcune visite, è stato deciso che la scelta migliore per la sua salute era il riposo. Capaldi si è scusato con i fan su Instagram, dove ha scritto: "Ieri a Brixton è stata una delle performance più difficili per me, quindi grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato nelle parti più difficili delle canzoni."

"Come sapete, ho avuto delle difficoltà da quando ero in tour in America, e la parte europea del tour, ma soprattutto quella inglese è stata veramente difficile. Ho fatto dei controlli urgenti con vari dottori, e dopo le loro diagnosi devo riposarmi e cancellare i prossimi tre show."

Lewis, comunque, dovrebbe tornare in tour a partire da domani.