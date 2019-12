Vasco Rossi pronto a conquistare anche Marte

Vasco Rossi, nel 2020, andrà anche su Marte!

Come annunciato dal rocker sul suo profilo Instagram, il Blasco avrebbe acquistato un biglietto a suo nome per "Mars 2020", missione della Nasa in partenza a luglio 2020.

Il progetto prevede la possibilità, per chi acquista il biglietto, di far inviare il proprio nome proprio su Marte. Il rover della Nasa dovrebbe arrivare a destinazione a febbraio 2021 e avrà un chip con incisi i nomi delle persone che vogliono "arrivare" sul Pianeta Rosso. Tra queste persone, ci sarà appunto anche il Blasco.

Vasco ha sempre ammesso di essere appassionato dello Spazio. Nel 2018 aveva visitato il Jet Propulsion Laboratory, ossia un centro della Nasa in California, che si occupa dello sviluppo di sonde spaziali senza equipaggio.

Non solo i Festival per Vasco, ma anche la conquista di Marte!