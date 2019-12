Tommaso Paradiso post TheGiornalisti: "Ogni divorzio è duro, ma ora siamo tutti felici"

Tommaso Paradiso è tornato a parlare del suo addio ai TheGiornalisti.

Intervistato in una trasmissione televisiva, il cantante ha raccontato dei primi momenti, molto duri sia per lui, sia per gli altri due componenti della band, dopo che ha deciso di iniziare la sua carriera da solista: "È stata dura, ogni divorzio è duro. Però sono contento perché la vita continua."

Se nei primi momenti dello scioglimento dei TheGiornalisti pareva ci fosse astio tra gli ex membri della band, ora sembra che tutto si sia sistemato, secondo le parole di Tommaso: "Anche per gli altri, stanno bene, quindi siamo tutti felici."

Per Paradiso, comunque, è tempo di guardare oltre: a gennaio uscirà il suo nuovo singolo da solista, Ma lo vuoi capire, dopo il successo di Non avere paura. Inoltre, a partire da ottobre 2020 partirà il Sulle nuvole tour, in cui, per la prima volta da solo, Tommaso canterà nei più importanti palazzetti italiani.