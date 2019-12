Loredana Bertè racconta nuovi dettagli su Mia Martini, ma Olivia Bertè smentisce: "A chi giova tutto questo?"

Loredana Bertè ha raccontato dei nuovi dettagli sulla sorella scomparsa ormai 24 anni fa, Mia Martini.

Ospite di Verissimo, in lacrime ricordando la sorella, la cantante ha rivelato un episodio molto doloroso della sua adolescenza, che avrebbe portato la famiglia a tenere nascosta Mimì per quasi un anno: "Ho lasciato la scuola l’ultimo anno perché è successa una disgrazia: mia sorella Mimì è stata arrestata per uno spinello che gli avevano messo in tasca. Ha fatto due anni in carcere. Quando è stata liberata, prima del processo, l’abbiamo nascosta in una soffitta per un anno."

Parlando, invece, della scomparsa della sorella, Loredana ha ammesso di sentirsi ancora in colpa, soprattutto per non aver mantenuto i contatti con lei quando ne aveva la possibilità: "Non mi perdono di non aver usato il telefonino che lei mi aveva dato perché restassimo in contatto."

Però, Olivia, l'altra sorella Bertè, non ha apprezzato le parole della cantante e ha smentito tutto tramite un post sul suo profilo Facebook: "Mimì è stata in carcere quattro mesi e non due anni e soprattutto una volta rientrata a casa (un attico privo di soffitte) non ha mai avuto problemi con la giustizia, essendo stata scagionata a seguito di un regolare processo che l'ha prosciolta dall'accusa di spaccio per cui era stata ingiustamente arrestata", ma, principalmente, Olivia si chiede perché Loredana continui a parlare della sorella senza, almeno secondo la sua opinione, onorare la sua memoria: "Perché gettare ombre anziché fare luce? Perché non parlare dell'arte e delle tante cose belle e positive della nostra amata sorella e basta? A chi giova tutto questo?"

Riusciranno le sorelle Bertè a chiarirsi?