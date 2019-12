Harry Styles ha preferito bere dello sperma di merluzzo piuttosto di rivelare quali canzoni ha scritto per Kendall Jenner

Harry Styles e Kendall Jenner hanno avuto un flirt tra il 2013 e il 2014, con un ritorno di fiamma tra 2015 e 2016. Inoltre, il mondo del gossip era tornato tornato a parlare di loro dopo il Met Gala del 2019.

I due si sono incontrati nuovamente in televisione, in occasione del The Late Late Show, in una puntata in cui Harry ha preso il posto del conduttore James Corden, e ha intervistato Kendall in studio. Durante l'ospitata, i due si sono confrontati in un gioco chiamato "Spill Your Guts or Fill Your Guts" (dì la verità o mangia più che puoi), in cui dovevano scegliere se rispondere a delle domande "scomode" o mangiare o bere qualcosa di veramente orribile, pur di non rispondere.

La modella 24enne, ad un certo punto, ha chiesto all'ex One Direction: "Quale canzone del tuo primo album parla di me? Non vedo l'ora di saperlo", ma Harry ha deciso di non rispondere, preferendo pagare pegno: ha dovuto bere dello sperma di merluzzo.

Questa, comunque, non è stata l'unica domanda scomoda a cui Harry ha deciso di non rispondere. Infatti, Kendall ha anche chiesto di fare una classifica dei suoi ex compagni di gruppo, dichiarando chi, secondo lui, sta facendo la migliore musica da solista. Come pegno, Harry ha dovuto mangiare uno scorpione.