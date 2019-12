Lizzo è l'entertainer dell'anno

Lizzo sta avendo sempre più successo! Dopo ben 8 candidature ai Grammy Awards, la nuova icona della scena black americana è stata nominata dal Time "Entertainer dell'anno".

Una voce che può frantumare le montagne, un'attitudine da popstar mondiale, ironia ed esuberanza: eccome Lizzo si è affermata come rivelazione dell'anno, che proverà a confermare il 26 gennaio 2020 a Los Angeles, durante la serata di premiazione dei Grammy, dove Lizzo è nominata anche nella categoria album dell'anno per Cuz I Love You.

La cantante ha commentato il premio come entertainer dell'anno: "Faccio musica positiva da un mucchio di tempo. La cultura è cambiata. C’erano un mucchio di cose che esistevano, ma non erano popolari, come il “body positivity”, che all’inizio era solo una forma di protesta a favore di corpi più formosi e donne di colore e ora è diventato trendy e sfruttato commercialmente. È diventato mainstream. Improvvisamente anche io sono mainstream! Come avrei potuto immaginare che sarebbe successo se prima non esisteva niente di tutto ciò?"

Non ci resta che augurare buona fortuna a Lizzo per le sue nomination ai Grammy!