Robbie Williams: "Mia figlia Teddy ha più talento di me"

Robbie Williams è convinto: la figlia Teddy canta meglio di lui. "Non sono sicuramente io il cantante più talentuoso della famiglia. Mia figlia ha più talento di me. Ha già orecchio musicale ed è incredibile". Queste sono state le parole che il cantante ha detto durante un'intervista al Daily Star.

Qualcuno potrebbe pensare che per un padre quello che fanno i propri figli sia sempre il massimo. Ma questo non vale per Robbie, perché lui se non è d'accordo su una cosa lo dice chiaramente. Anche se si tratta di un familiare. Recentemente, infatti, ha ritenuto la moglie non all'altezza per partecipare al suo nuovo album, "The Christmas Present". "Io sono un cantante migliore di Ayda! Voleva prendere parte alle registrazioni, ma poi non è andata! Sarà per la prossima". Diretto e conciso!

La piccola ha solo 7 anni e sempre già avere la strada del successo spianata di fronte a sé.