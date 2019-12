Billie Eilish e Rosalia hanno scritto una canzone insieme

Cosa bolle in pentola per Billie Eilish e Rosalia? Molto probabilmente una futura collaborazione, almeno secondo quanto dichiarato dalla cantante di Con Altura.

Rosalia ha da poco vinto il Rising Star Award al Billboard Women in Music a Los Angeles per "aver cambiato il panorama pop con le sue interpretazioni del flamenco". Intervistata proprio da Billboard ha poi dichiarato di aver trascorso del tempo in studio proprio con Billie e che, insieme, hanno scritto una canzone che spera di finire prima o poi: "Mi sarebbe piaciuto aver avuto più tempo da passare in studio insieme. Siamo amiche, Billie, per favore, finiamo quella canzone! Voglio molto bene a Billie lei lo sa."

Anche Billie ha sempre dimostrato supporto nei confronti di Rosalia, che ha dichiarato: "Quando nessuno mi supportava fuori dalla Spagna, Billie è stata una delle prime. Siamo buone amiche."

Insomma, Rosalia ha lanciato il suo appello a Billie Eilish: speriamo di vedere presto una collaborazione tra le due giovani artiste!