Giusy Ferreri insieme a Tiziano Ferro e Victor: l'incontro in viaggio

Giusy Ferreri e Tiziano Ferro si conoscono molto bene: la loro collaborazione è iniziata nel 2008, con il brano Non ti scordar di me, scritto anche con Roberto Casalino.

I due si sono incontrati mentre erano in viaggio e non erano soli. Con loro c'era anche Victor, neo-marito di Tiziano Ferro. Giusy ha postato una foto dell'inedito trio, scrivendo: "Incontri tanto speciali viaggiando in allegria". Non mancano, ovviamente, le parole di Tiziano che, dimostrando il suo affetto per la cantante, ha commentato: "Una principessa stupenda. Giusy, la vedi e stai bene!"

Nella foto, i tre sorridono allegramente e i più attenti hanno notato che si vede chiaramente l'anello alla mano di Victor, che, come ha raccontato Tiziano, riporta la data americana delle nozze (25 giugno). L'anello del cantante, invece, ha incisa la data del matrimonio italiano (13 luglio).

Sia Giusy, sia Tiziano, attualmente sono molto impegnati: la Ferreri ha da poco fatto uscire Momenti perfetti, a cui seguirà un tour dal 2020, mentre Tiziano ha fatto uscire l'album Accetto Miracoli.