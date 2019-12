Emma Marrone sorprende i genitori per Natale: il video dolcissimo

Papà Rosario e mamma Maria hanno ricevuto una bellissima sorpresa dalla figlia Emma Marrone. Complice il fratello Checco, la cantante si è presentata in casa nel cuore della notte senza avvertire del suo arrivo. I genitori la aspettavano per celebrare il Natale nella giornata di venerdì 20 dicembre, ma l'artista ha deciso di partire prima da Milano, e di essere con loro in anticipo per fargli un regalo speciale.

Emma è entrata in casa e si è recata nella stanza dei genitori che stavano dormendo, cantando "Tornerò, tornerò tutte le volte che andrò via....", pezzo del suo singolo "Stupida Allegria". "Mio padre in mutande, mia madre attonita", ha scritto Emma nelle storie di Instagram dove ha condiviso il filmato. Il fratello con la compagna sono andati a prenderla in aeroporto e l'hanno portata dalla famiglia in gran segreto.

"Anche loro sono la mia stupida allegria! E adesso è davvero Natale", ha poi concluso la cantante. Mamma e papà hanno apprezzato il gesto della figlia che, sempre in giro a causa della sua carriera, non scorda mai le cose importanti della vita. Ovvero, la famiglia.