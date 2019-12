Billie Eilish non farà duetti con altri artisti: "Non ne sento il bisogno"

Billie Eilish non farà collaborazioni con altri artisti, almeno non a breve, perché non ama lavorare con altre persone.

La cantante, una delle pop star più in voga del 2019, ha ricevuto diverse proposte di collaborazione, ma ha sempre rifiutato. Intervistata dal The Guardian, Billie ha spiegato che, almeno per ora, rifiuterà anche gli artisti che le piacciono molto: "Collaborare non mi interessa. È una domanda che mi fanno spesso ma davvero, non mi va. Non ho nulla contro nessuno, non ne sento il bisogno."

La Eilish scrive le canzoni con suo fratello Finneas e ha paura che lavorare con altri artisti possa non funzionare, ma questo non esclude l'amicizia che ha stretto con qualche collega: "Amo la musica, amo gli altri artisti, ma odio che appena mi incontro con qualcuno tutto il mondo dice 'Billie Eilish e nome dell'artista potrebbero fare una canzone insieme!' Perché non possiamo semplicemente essere amici? Non dico che non succederà mai, ma per ora non è una cosa che mi interessa."

"Non mi piace lavorare con gli altri. Finneas scrive bene, è veloce, si siede ad un tavolo con chiunque e scrive. Per me è diverso, mi sento a disagio se devo scrivere con qualcuno a caso" ha concluso, spiegando che, magari, in futuro cambierà idea.