Lana Del Rey: in uscita un album inedito di "poesie freestyle"

È tempo di nuovi progetti per Lana Del Rey. La cantante ha pubblicato un video su Instagram, dove fa sapere a tutti che presto uscirà un nuovo disco. Ma non si tratta di un progetto musicale "tradizionale": sarà un disco di "poesie freestyle". Un album parlato, insomma, che sarà pubblicato il 4 gennaio 2020. Ecco quello che ha detto l'artista in merito.

Il disco avrà il prezzo simbolico di 1 dollaro e parte del ricavato sarà devoluto alle associazione che si occupano della tutele dei nativi americani. Come tutti i fan sanno, infatti, Lana è molto legata alla sua terra di origine e non smette mai di pensare a come poterla aiutare.

"Volevo davvero rendere in qualche modo omaggio a questo Paese che amo molto facendo un atto riparatorio, credo che potrei dire un mio atto riparatorio. So che è una scelta insolita e non ho altro motivo per farlo se non che semplicemente mi suona come la cosa giusta da fare, quindi quando il mio album parlato sarà distribuito la metà andrà alle organizzazione di nativi americani del Nord America".