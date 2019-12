Ecco i 10 artisti più pagati del decennio, secondo Forbes

E come ogni anno, arriva puntuale la lista degli artisti più pagati. E siccome il 2020 segna anche l'inizio di un nuovo decennio, Forbes ha stilato la sua classifica dei cantanti più quotati degli ultimi 10 anni, dal 2010 al 2019. In tutto sono 10 e le loro fortune derivano sia dal loro talento artistico, sia da tutte le attività di business che hanno in piedi.

Ecco la lista completa, dalla decima alla prima posizione:

10. Lady Gaga con 500 milioni di dollari

9. Katy Perry con 530 milioni di dollari

8. Paul McCartney con 535 milioni di dollari

7. Jay-Z con 560 milioni di dollari

6. Elton John con 565 milioni di dollari

5. Diddy con 605 milioni di dollari

4. U2 con 675 milioni di dollari

3. Beyoncé con 685 milioni di dollari

2. Taylor Swift con 825 milioni di dollari

1. Dr. Dre con 950 milioni di dollari

