Emma Marrone: “Non voglio un nuovo anno migliore, solo meno faticoso”

Il 2019 per Emma Marrone non è stato un anno semplice: la cantante, infatti, ha dovuto purtroppo affrontare di nuovo la brutta malattia che l’aveva colpita già dieci anni fa. Emma ha vinto la sua battaglia e ora si augura solo di poter stare un po’ tranquilla. Nonostante la preoccupazione e la sofferenza per questo problema, l’anno appena concluso è stato anche positivo per l’artista salentina, perché è uscito il suo nuovo album e ha già riscosso un grande successo. Sui social, Emma ha voluto condividere con i suoi follower il suo personale bilancio dell'anno appena concluso e le sue aspettative per quello che è appena iniziato.

“Pensieri – ha scritto su Instagram - Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà. Quindi calma, un po’ meno. Io vorrei un anno nuovo un po’ meno ‘faticoso’ mettiamola così, rispetto al precedente… Senza fiato corto e corda tirata… L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire ‘Mi***ia ce l’ho fatta anche stavolta!’. Ecco una cosa così – ha proseguito - Grazie di tutto 2019. In fondo in fondo sei stato un grande anno… E da te 2020 mi aspetto grandi cose! Intanto mi vesto da figa così sono già pronta! Buon nuovo anno a tutti. La vostra Emma”.

Il messaggioha fatto il pieno di like e ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei fan della cantante che hanno ricambiato gli auguri, nella speranza di poter vivere un altro anno meraviglioso in compagnia della sua musica.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!