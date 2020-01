Cesare Cremonini: fuga d'amore in montagna con Martina

L'amore tra Cesare Cremonini e la sua Martina va a gonfie vele!

I due sono stati fotografati dal settimanale Nuovo durante una romantica vacanza a Cortina D'Ampezzo. Nelle foto, i due sono impegnati in una passeggiata e si godono qualche momento di pausa, dato che il 2020 sarà un anno impegnativo per il cantante: oltre a spegnere 40 candeline, Cesare sarà impegnato nel tour che festeggerà i suoi 20 anni di carriera, festeggiamenti già iniziati con Cremonini 2C2C - The Best Of.

Che la relazione tra Cesare e Martina stesse andando molto bene era già stato mostrato dallo stesso cantante sul suo profilo Instagram, dove aveva dedicato alla fidanzata le parole della sua canzone, Giovane Stupida: "Ogni santo giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede in questa parte dell'Universo. Poi vedo te."

