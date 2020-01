Justin Bieber suggerisce ai fan la procedura per manipolare le classifiche

Justin Bieber ha pubblicato dei post contenenti le istruzioni per aiutare il suo nuovo singolo "Yummy" a raggiungere la vetta delle classifiche. Ha chiesto infatti ai fan internazionali di utilizzare la rete VPN (che tra le altre funzioni consente di nascondere gli indirizzi IP) per manipolare le classifiche a suo favore, e farlo schizzare al primo posto della Billboard Hot 100, la classifica statunitense.

I fan non statunitensi avrebbero potuto spingere il successo di "Yummy" sulle piattaforme digitali, celando la propria provenienza geografica, proprio grazie all’utilizzo della rete privata virtuale.

La serie di diapositive che illustravano la procedura è stata inizialmente condivisa su un account fan, prima di essere ripubblicata sulla pagina Instagram ufficiale del cantante "Non mi interessa", per poi essere eliminata definitivamente.

Ancora più incredibile è il suggerimento di Bibier per permettergli di guadagnare ascolti anche sulla piattaforma Spotify. Il cantante ha chiesto ai fan di realizzare una playlist con il solo singolo "Yummy" e di riprodurla a volume basso anche durante la notte.

imagine being so desperate to get ur lame ass song to #1 that you make a slideshow presentation telling ur fans to use a VPN... yikes #justinbieberisoverparty pic.twitter.com/jkP7TIFJ91