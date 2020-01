Shakira cambia look per il lancio del singolo "Me gusta"

Nei giorni scorsi la cantante colombiana ha lanciato il nuovo singolo “Me Gusta” e per farlo ha scelto di mostrarsi al suo pubblico con un look decisamente diverso dal solito.

Nella foto postata sul profilo Instagram ufficiale, Shakira sembra aver detto addio alla folta capigliatura bionda per lasciare spazio a lunghi capelli liscissimi e castani.

Ma questa non è l'unica differenza notata nel look della cantante. Nella foto, in cui appare in un abito di piume rosa, anche il suo viso sembra molto cambiato. Per alcuni è ringiovanito, ma scavato. Sarà l'effetto del nuovo taglio?

Look a parte, sembra proprio che il lancio di questo nuovo singolo annunci (finalmente) l'uscita di un nuovo album. Sono ormai già trascorsi tre anni dal suo ultimo e pluripremiato lavoro, "El Dorado", e i fan non vedono l'ora di ascoltare nuova musica.

(Credits photo: Instagram/shakira)

