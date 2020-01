Silvia Provvedi de Le Donatella sarebbe incinta

Silvia Provvedi de Le Donatella sta vivendo tranquillamente e lontana dai gossip la sua relazione con Giorgio, un imprenditore calabrese con cui sta insieme da circa due anni. Nuove indiscrezioni, però, dicono che Silvia sarebbe incinta.

Come rivelato dal settimanale Chi, la Provvedi sarebbe già al quinto mese di gravidanza, ma non lo avrebbe ancora comunicato ai suoi fan per godersi in intimità questo momento così speciale. Già dentro la casa del Grande Fratello VIP, la ex di Fabrizio Corona, con cui ha avuto una storia molto travagliata, aveva raccontato del suo compagno, conosciuto dagli altri concorrenti come "Malefix".

Sembra proprio che le cose tra i due starebbero andando alla grande, facendo ritrovare, finalmente, la serenità a Silvia. Intervistata da Grazia, infatti, diverso tempo fa, la Provvedi aveva raccontato che Giorgio, 13 anni più grande di lei, la aveva aiutata ad aggiungere alla sua vita molta maturità.

Chissà se dopo la gravidanza tra i due ci saranno anche le nozze... Dopotutto, al matrimonio di Andrea Mainardi, il bouquet della sposa era stato preso proprio da Silvia.

