Clizia Incorvaia dà del falso a Francesco Sarcina de Le Vibrazioni: "Metteva a repentaglio la mia salute"

Clizia Incorvaia, dentro alla casa del GF VIP, sta avendo la possibilità di raccontare a cuore aperto la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, che quest'anno parteciperanno al Festival di Sanremo.

Clizia ha legato molto con Adriana Volpe, che all'inizio della loro avventura nel reality aveva dichiarato di voler sentire la versione della donna, prima di poter dire la propria opinione. E proprio mentre le due chiacchieravano, la Incorvaia si è nuovamente sfogata, parlando della falsità dell'ex marito: "Non c'era niente di vero nella mia storia, zero!"

Quando poi Adriana le ha chiesto, con molta sincerità, se Sarcina si potesse essere innamorato di un'altra donna, oltre a lei, Clizia ha negato con fermezza. La concorrente del reality, però, ha spiegato che, secondo lei, i tradimenti del cantante hanno avuto inizio agli albori della loro relazione: "No, non si è innamorato di nessun altro. Non c'era niente di vero nel senso che, con le bugie, si può costruire tanto di diverso dalla realtà. Dopo che ho scoperto tutto quello che ad ottobre ho raccontato da Barbara D'Urso, ho capito che erano cose che andavano avanti dal primo giorno che stavamo insieme."

La Volpe ha provato, poi, a far pensare a Clizia se, forse, entrambi abbiano sbagliato. Se così fosse, ha detto Adriana, la Incorvaia potrebbe considerare di riprovare a far funzionare le cose con Sarcina. Ma Clizia è stata irremovibile: "Mi ha lasciato per due anni e mezzo sola a casa con mia figlia, mentre lui faceva scorribande notturne e mi mentiva ogni santo giorno, mettendo a repentaglio anche la mia salute. Non voglio più stare con una persona così."

Infine, Clizia ha concluso la conversazione dichiarando di essere convinta di aver ragione perché: "Non gli ho fatto mancare nulla."