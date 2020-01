GF VIP, Federico Rossi definisce Antonio Zequila "ignorante" e il web lo sostiene

Nuova polemica sul GF vip scatena la reazione dei social, e non solo... Questa volta protagonista dell'episodio che ha fatto discutere la rete è stato Antonio Zequila che si è lasciato andare ad un commento poco gradito su Paola Di Benedetto durante una prova di burlesque richiesta dal Grande Fratello.

Alle donne della casa è stato infatti chiesto di interpretare un piccolo spettacolo e l'influencer Paola Di Benedetto ha scelto di non spogliarsi.

Er Mutanda, che a quanto pare non ha gradito la scelta della ragazza, ha commentato: “Le do zero, che ca..o me ne frega, non si è spogliata”.

Le sue parole denigratorie però hanno scatenato la reazione della rete. Prima fra tutte quella del fidanzato di Paola, Federico Riossi (cantante del duo "Benji e Fede") che, orgoglioso del comportamento della sua ragazza, ha scritto sui social: “Zequila incommentabile. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a ‘togliersi la minigonna’ per prendere un ‘punteggio sopra lo zero’? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci”.

Zequila incommentabile.Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”?Ma scherziamo?Questa si chiama eleganza, che tu non conosci #gfvip — Fede (@fedefederossi) January 23, 2020

Il pensiero di Federico, che segue costantemente la sua fidanzata durante il reality show, è stato condiviso da tanti, alcuni dei quali non hanno perso occasione per definire Zequila "un viscido che va dietro le ragazzine”.

(Credits photo: Instagram/antoniozequila e federicofederossi)

Ascolta la nostra web radio dedicata alle nuove hit!