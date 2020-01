Jennifer Lopez piange la morte di Kobe Bryant: "Grazie per essere stato fonte d'ispirazione"

La morte di Kobe Bryant, annunciata improvvisamente dal sito TMZ nella serata del 26 gennaio 2020, ha destabilizzato tutti quanti: il cestista non era solamente famoso nel campo del basket, chiunque conosceva una delle più grandi celebrità sportive dei nostri tempi.

Kobe era nel suo elicottero privato, che si è scantato e successivamente incendiato. Tra le vittime dell'incidente, oltre allo sportivo, c'è anche la figlia GiGi, di soli 13 anni.

Tra chi ha voluto ricordare Kobe, c'è anche Jennifer Lopez, che si è definita "con il cuore spezzato", in un post Instagram, dove ha condiviso alcune foto della famiglia Bryant, ma anche di se stessa e del compagno Alex Rodriguez insieme a Kobe e alla moglie Vanessa.

"Siamo tutti tristi a causa di questa perdita" ha scritto JLo: "ma tutto quello che riesco a pensare è che la mia tristezza è solamente un granello di sabbia paragonata a quello che starà provando Vanessa ora."

"A tutte le famiglie che stanno soffrendo per questa tragedia impensabile, che Dio sia con voi. Kobe significavi così tanto per tante persone, ci mancherai per sempre. Grazie per la tua etica, per essere stato un'ispirazione e per il tuo cuore" ha concluso la cantante, che era, come possiamo vedere dalle foto postate, amica di Kobe e Vanessa.