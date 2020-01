Il fratello di Nicki Minaj è stato condannato a 25 anni di prigione per stupro di minore

Jelani Maraj, fratello della cantante Nicki Minaj, è stato condannato a 25 anni di carcere, dopo essere stato reputato colpevole di stupro ai danni della sua figliastra, di soli 11 anni.

Come dichiarato dalla ragazza, ora 14enne, le molestie sarebbero cominciate nel 2015, mentre sua madre era al lavoro. Jelani la avrebbe minacciata: se avesse raccontato a qualcuno di quelle che succedeva tra loro, avrebbe cacciato la madre di casa.

Come dichiarato da TMZ, l'uomo era già stato processato nel 2017 a New York, sempre in seguito ad alcuni eventi riguardanti la figliastra, ed era stato condannato per aggressione sessuali nei confronti di un minorenne. Gli avvocati di Maraj avevano già fatto appello, che avevano accusato la giuria incaricata di comportamento illecito, ma il giudice, Robert McDonald, ha respinto l'appello.

Il fratello della cantante si era inizialmente proclamato innocente, ma al momento della lettura della sentenza ha chiesto scusa "per il dolore che ho causato". Maraj, comunque, ha accusato la ex, Jacqueline Robinson, madre della figliastra, di aver inventato lo stupro. Lo scopo della donna, secondo Maraj, sarebbe quello di estorcere 25 milioni di dollari.

I due si erano sposati con una cerimonia lussuosa, pare pagata interamente da Nicki Minaj, e hanno divorziato nel 2016: Jacqueline ha negato le accuse di estorsione e anche il fratello della donna avrebbe accusato Maraj di aver aggredito la ex e la figliastra.

Per quanto riguarda Nicki Minaj, la cantante non ha mai rilasciato dichiarazioni: si sa solamente che ha utilizzato due delle sue case come garanzia per coprire le spese giudiziarie del fratello. Inoltre, nonostante inizialmente il suo nome era nella lista dei possibili testimoni, Nicki non è mai stata chiamata a testimoniare in difesa del fratello.

