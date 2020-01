Nuova crisi tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo?

Nuove nubi sembrano addensarsi sulla storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo.

La coppia ha vissuto una importante crisi qualche tempo fa che li ha tenuti separati per diversi mesi. Anna, infatti, aveva lasciato il loro nido d'amore (una splendida villa alle porte di Roma) e si era trasferita con suo figlio Andrea in un appartamento ai Parioli. Ma il cantante napoletano non ha voluto saperne di perderla e ha tentato di rinconquistarla in tutti i modi, riuscendo, alla fine, a riunire la coppia.

La riappacificazione, però, sembra non essere durata a lungo e ora molti indizi fanno pensare che tra i due ci sia una nuova crisi. a trattare la questione è stato il settimanale Chi, che fa notare: "Da tempo la coppia non appare insieme unita come avvenne dopo la riconciliazione”.

Diversamente da qualche tempo fa, infatti, nelle Stories pubblicate su Instagram da Anna non compare più Gigi. E, a giudicare dai loro aggiornamenti, non avrebbero trascorso insieme neppure il Natale. Inoltre non sono pochi ad aver notato una certa freddezza tra i due in occasione dell'ultima apparizione insieme, in occasione del show: "20 anni che siamo italiani".

Va anche detto che Gigi, che ora è in tour con Nino D'Angelo, non perde occasione per salutare la compagna dal palco. Che si tratti solo di un semplice litigio tra innamorati?

(Credits photo: Instagram/gigidalessioreal)

