Beyoncé ricorda Kobe Bryant e la figlia Gianna con tre emozionanti post su Instagram

Beyoncé conosceva Kobe Bryant di persona e ha voluto ricordare il cestista e la figlia tredicenne Gianna, scomparsi tragicamente dopo un terribile incidente avvenuto in elicottero nella giornata del 26 gennaio 2020 a Calabasas, in California. Insieme a loro sono morte altre 7 persone, tra cui due amiche di GiGi.

La cantante ha condiviso su Instagram tre post per onorare il cestista 41enne, le prime due senza nessuna descrizione: una foto di Kobe e una di Gianna, entrambi da bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: 29 Gen 2020 alle ore 9:43 PST

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: 29 Gen 2020 alle ore 9:43 PST

La terza foto postata da Beyoncé ritrae Kobe Bryant e la figlia in un momento molto tenero - il cestista sta baciando la testa di Gianna - mentre erano a guardare una partita dei Los Angeles Lakers, squadra di basket in cui giocava, appunto, Kobe. "Continuerò a pregare diligentemente per le tue regine. Ci manchi profondamente amato Kobe", ha scritto la cantante in questa foto.

Tra le tantissime persone del mondo dello spettacolo che hanno commentato la scomparsa di Kobe c'è anche Bad Bunny, rapper che ha pubblicato una canzone proprio dedicata a Kobe: 6 rings, come gli anelli - premio assegnato al miglior giocatore di ogni stagione - che il cestista aveva vinto durante la sua carriera. Questa canzone contiene anche il sample del commento della partita del 2006 tra LA Lakers e Toronto Raptors, in cui Kobe aveva centrato il canestro realizzando ben 81 punti.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!