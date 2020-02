Jennifer Lopez e Shakira protagoniste dell'halftime show al Super Bowl: guarda il video!

Jennifer Lopez e Shakira hanno incantato l'America durante la loro esibizione all'half time del Super Bowl 2020, che si è tenuto il 2 febbraio 2020 a Miami.

Le due cantanti, che negli scorsi giorni avevano condiviso un selfie che le mostrava al lavoro insieme, hanno portato sul palco un gran numero di ballerini, ma anche ospiti speciali: il rapper Bad Bunny, il cantante J Balvin e la figlia di JLo, Emme Rodriguez.

L'esibizione, durata circa 15 minuti, è inizia con Shakira in un mini abito rosso scintillante e i suoi più grandi successi: da She Wolf a Whenever, Whenever da Empire a Hip’s Don’t Lie.

Al minuto sei, Shakira ha lasciato il posto a JLo, che è entrata in scena con un palo da pole dance, a tre metri da terra. Anche lei ha presentato i suoi più grandi successi, partendo con Jenny From The Block, fino a Get Right, per poi passare a un cambio d'abito e a altri suoi brani: On the Floor e Waiting for Tonight.

L'ultimo pezzo dell'esibizione è condivisa tra la due, da Let's Get Loud a Waka Waka.