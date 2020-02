Ecco perché Jennifer Lopez e Shakira non sono state pagate dopo il Super Bowl

L'esibizione di Shakira e Jennifer Lopez durante l'intervallo del Super Bowl 2020 è stata strepitosa.

Ma alcune indiscrezioni dicono che la NFL non ha pagato e non pagherà le due artiste, almeno non oltre un "minimo sindacale". Come dichiarato da Forbes, questa è la solita routine degli artisti che si esibiscono al Super Bowl: la NFL offre ai performer quella che sarebbe solamente "una frazione delle cifre a sei o sette zeri" che guadagnano solitamente questo tipo di artisti.

In verità, la NFL si occupa di pagare tutto ciò che serve per l'esibizione dell'intervallo: dal palco, alle luci, fino ai costumi. Questi costi, tra l'altro, arrivano a toccare anche i 10 milioni di dollari.

In verità, considerando l'importanza del Super Bowl, negli Stati Uniti, ma ormai anche nel resto del mondo, gli artisti ne prendono parte più per la visibilità che per il guadagno. Ogni anno, l'evento è seguito da milioni di spettatori, che aumentano ogni anno. Ad esempio, parlando del Super Bowl 2020, sulle piattaforme streaming, gli ascolti di JLo sono aumentati del 335% e quelli di Shakira del 230% dopo la fine della loro esibizione.

Probabilmente, alle cantanti è bastato questo come compenso.

