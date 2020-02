Madonna offre il suo appartamento di New York a Harry e Meghan: "Non andate in Canada!"

Madonna vuole offrire a Harry e Meghan la sua casa a New York pur di non vederli trasferire in Canada.

La proposta della cantante è arrivata tramite il suo profilo Instagram: Madonna stava parlando della ex coppia reale e ha scritto come descrizione del video: "Harry e Meghan vogliono affittare il mio appartamento a Central Park?"

Nel video condiviso sui social, Madonna si sta preparando, probabilmente per un suo concerto e parla di Harry e Meghan, che hanno annunciato che, dopo la divisione dalla famiglia reale inglese, si sarebbero trasferiti in Canada con Archie, il loro primo figlio. Ma la cantante non è d'accordo: "Non scappate in Canada, è così noioso."

"Posso affittare il mio appartamento di Central Park. Ha due camere" ha continuato Madonna: "La migliore vista di Manhattan. Buckingham Palace non ha nulla da invidiare."

L'annuncio della volonta di Harry e Meghan di "separarsi" dalla famiglia reale è arrivato l'8 gennaio, tramite il loro profilo Sussex Royals. Chissà se accetteranno la proposta di Madonna...

