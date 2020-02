Fedez difende Chiara Ferragni dopo la polemica sul privé in pizzeria: "Verificate le notizie"

Ha fatto polemica la notizia di Chiara Ferragni che avrebbe chiesto un privé in una pizzeria di Caserta. Come raccontato da Francesco Martucci, titolare del locale, l'uomo avrebbe ricevuto una chiamata da qualcuno, a nome di Chiara, per prenotare un tavolo privato. Ma Martucci avrebbe rifiutato la richiesta, spiegando di voler trattare tutti i clienti allo stesso modo.

Ma Fedez non ci sta e ha difeso la moglie. Lo ha fatto sul suo profilo Twitter, dove il rapper è molto attivo. E il tweet riguardante la polemica mette ben in chiaro la sua posizione: "Tutorial giornalismo 2020: fare una bella ricerca tra gli stati su Facebook , prendere la prima stro***ta che può fare click, non verificare minimamente la 'notizia' e farci un fantastico articolo."

Il titolare del locale in questione ha poi deciso di chiarire, tramite un altro post, la situazione: "Scrivo sempre ciò che penso. Si è alzato un polverone che praticamente non esiste. Io ero semplicemente felice che un personaggio famoso (o chi ne fa le veci o magari era uno scherzo) avesse chiamato in pizzeria per un tavolo. Da noi vengono attori, calciatori, e compagni cantando. Ho semplicemente risposto che non avevo quel servizio e ho semplicemente detto la verità. Non ho mai voluto fare differenze. Ci tengo a precisare che non ho rifiutato nessuno e mai mi permetterei."

Entrambi i post di Martucci sono stati eliminati, ma c'è chi pensa che all'uomo sia stato fatto solamente uno scherzo di cattivo gusto: attualmente la Ferragni si troverebbe a Los Angeles, molto lontano da Caserta. Quindi, nessun privé per Chiara Ferragni a Caserta.

Ascolta la nostra web radio dedicata al rap italiano!