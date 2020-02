Le Vibrazioni, il testo di Sanremo 2020 è dedicato a Clizia Incorvaia? La risposta dal GF VIP

La turbolenta fine della storia d’amore da Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia ha tenuto banco sui giornali di gossip negli ultimi mesi: la scorsa settimana, mentre lei continuava a vivere ancora la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, lui si è esibito sul palco di Sanremo 2020 insieme alla sua band, Le Vibrazioni, cantando il brano “Dov’è”.

In tanti si sono chiesti se il testo di questa canzone fosse o meno ispirato proprio dalla fine della relazione con Clizia: ecco perché Alfonso Signorini ha voluto informare la concorrente del popolare reality della questione, facendole leggere le parole del brano sanremese de Le Vibrazioni e chiedendole poi un parere.

“Vedo un uomo alla ricerca della sua felicità – ha commentato Clizia – la felicità devi trovarla dentro te stesso, perché anche se ci sono gli altri che si prodigano è dentro di te che devi trovarla. Lui è una persona estremamente sofferente, mi ha sempre colpito per la sua sofferenza. Gli auguro di liberarsi delle sovrastrutture che ha, del suo metapersonaggio, con il cuore più puro e più pulito, non circondandosi di burattini che lui gestisce come se fosse un deus ex machina”.

A quel punto, Signorini ha chiesto alla giovane se esiste la possibilità che lei torni insieme a Francesco Sarcina e lei è stata abbastanza chiara: “Ho amato tanto quest’uomo – ha detto – ma mi aveva completamente ucciso come donna, come femmina, come tutto. Ma io sono riuscita a leccarmi le ferite e a rinascere dalle mie ceneri”.