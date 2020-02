Benji & Fede annunciano una pausa: "Abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi"

Benji & Fede si prendono una pausa dalla musica.

Il duo modenese ha annunciato, tramite un post pubblicato nel loro profilo Instagram, che hanno bisogno di riposare e di fermarsi per un po' di tempo. Non hanno specificato per quanto, ma sicuramente il necessario per ritrovare loro stessi, "semplicemente Benjamin e Federico", come hanno scritto sui social.

Le motivazioni della pausa verranno spiegate su "Naked", libro che racconta i retroscena del duo musicale: "Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita. Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa" si può leggere, appunto, nel post di Instagram.

"Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all'ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin" continua il duo, spiegando che la loro carriera ha accelerato improvvisamente e i due si sono trovati coinvolti in un vortice di impegni sempre più numerosi.

Per ora, dunque, il concerto all'Arena di Verona, previsto per il 3 maggio 2020, sarà l'ultimo di Benji & Fede.

