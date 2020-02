Nicki Minaj twerka su Instagram scatenando i fan

Nicki Minaj ha infiammato il popolo di Instagram con un video dove twerka in modo molto sensuale.

Nel video postato dalla cantante possiamo vederla mentre è su un letto, con addosso un vestito cortissimo e attillatissimo. Subito dopo l'inizio della ripresa, Nicki inizia ad ammiccare e muoversi sensualmente, per poi iniziare a muovere le natiche, twerkando.

Come sfondo, la sua canzone "Yikes" e i fan sono totalmente impazziti: i like e i commenti al post sono tantissimi e i più appassionati hanno scritto "lei è la Regina del twerking e tutte e altre si mettessero pure in fila tanto non ce n’è per nessuno". Altri, invece, si sono addirittura lamentati per il buio nella stanza, che non permetteva di vedere bene il twerk.

La cantante, comunque, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe incinta del neo-marito Kenneth Perry, sposato lo scorso 21 ottobre con una cerimonia intima.

Visualizza questo post su Instagram Hoe shit Un post condiviso da Barbie (@nickiminaj) in data: 17 Feb 2020 alle ore 11:18 PST

