Britney Spears è in ospedale per una gamba rotta

Britney Spears è finita in ospedale.

L'annuncio è stato dato dal fidanzato, Sam Asghari, che ha pubblicato su Instagram un post che ritrae se stesso e la fidanzata cantante mentre è ricoverata in ospedale. Britney si è rotta il metatarso del piede mentre stava ballando, una delle attività preferite della star di "Toxic" e "Baby One More Time".

"Quando rompi qualcosa tende a guarire più forte, soprattutto se sei la mia ragazza" ha scritto Sam su Instagram: "La mia leonessa si è rotta l'osso metatarsale del piede facendo ciò che ama, ossia ballare. Le auguro il miglior recupero in modo che possa saltare, correre e ballare quanto vuole."

Britney sta passando un periodo particolare della sua vita. Nel 2008, dopo l'esaurimento nervoso che l'ha colpita, la sua custodia è stata affidata al padre. Ora, però, l'uomo è stato ritenuto inadatto per il ruolo e i fan stanno chiedendo a gran voce, anche protestando fuori dal tribunale, che la cantante sia libera. Sembra, invece, che probabilmente la custodia della cantante sarà data alla madre. L'udienza si terrà il 20 aprile 2020.

Speriamo che Britney guarisca presto!

