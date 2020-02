Il rapper Pop Smoke è stato ucciso durante una rapina in casa

Pop Smoke, nome d'arte di Bashar Barakah Jackson, è stato ucciso, secondo quanto riportato da TMZ, nella sua casa di Los Angeles durante una rapina.

Il rapper, che era nato nel 1999, quindi aveva solamente 20 anni, era diventato famoso grazie a "Welcome to the party", hit remixata anche da Nicki Minaj e a "Gatti", brano realizzato insieme a Travis Scott.

Secondo le prime informazioni, alle 4:30 del mattino del 19 febbraio, due uomini con cappuccio e maschera sarebbe entrati nella casa californiana di Bashar, che precisamente si trova ad Hollywood. Nell'abitazione dovrebbero essere stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco, che avrebbero colpito Pop Smoke. Successivamente il rapper sarebbe stato trasportato in ospedale, dove è morto.

I due rapinatori non sarebbero stati identificati e sarebbero riusciti a scappare a piedi dopo aver commesso l'omicidio.