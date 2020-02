Nicki Minaj è incinta? Il video di Instagram alimenta il gossip

Nicki Minaj e Kenneth Petty si sono sposati con una cerimonia super segreta ad ottobre 2019. In passato, inoltre, la rapper aveva dichiarato di voler lasciare la musica per dedicarsi alla creazione della sua famiglia, per poi ritirare le dichiarazioni.

Ad oggi, però, pare che Nicki sia incinta. Le voci sono iniziate proprio dopo un video caricato dalla cantante della hit "Starships" sul suo profilo Instagram. Nel video possiamo vedere la mano di suo marito che le accarezza la pancia in modo molto dolce e questo gesto ha scatenato i fan.

I commenti al post sono numerosissimi, ma quello che più ha attirato l'attenzione è di un fan che scrive: "Perché continua ad accarezzarti la pancia?" e Nicki ha risposto: "Bambina, devi chiederglielo tu. Mi strofina piedi e stomaco. Gli dico di smettere..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbie (@nickiminaj) in data: 23 Feb 2020 alle ore 5:00 PST

Queste non sono le prime voci su una possibbile gravidanza della Minaj. Già lo scorso anno, la cantante aveva raccontato in un'intervista di voler diventare madre, dichiarando: "Non sto dicendo che sono incinta. Questo è l'obiettivo finale."

Obiettivo raggiunto per Nicki e Kenneth?

