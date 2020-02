Britney Spears ha condiviso il video del momento esatto in cui si è rotta il piede

Britney Spears è stata in ospedale perché si è rotta l'osso metatarso del piede. Il fidanzato Sam Asghari, che non l'ha mai lasciata sola un secondo, aveva condiviso sui social delle foto per avvisare i fan dell'incidente.

La cantante, però, ha deciso di postare il video dell'esatto momento in cui si è rotta il piede ballando. E nella caption del video ha chiesto prontamente scusa ai suoi fan poiché si sente - per davvero! - il suono della rottura dell'osso.

"Non ballavo da sei mesi e in quel momento ero a tutto gas!" ha scirtto la cantante sotto il video: "E sì, lo so che ero scalza. Non ridete, ma ero più comoda così. PS si può sentire esattamente il momento in cui mi si rompe il piede... Scusate se è così forte il rumore!"

Nel video possiamo vedere la cantante con dei pantaloncini neri e un reggiseno sportivo giallo mentre balla "Sex on Fire" dei Kings of Leon. Durante la coreografia, Britney saltella e balla anche a terra fino a quando non cade a terra e il rumore dell'osso rotto si sente nonostante la musica.

Comunque ora Britney sta recuperando... Speriamo torni a ballare presto!

