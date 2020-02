Marracash parla del Coronavirus: "È una stupida follia collettiva"

Marracash ha espresso la sua opinione sul Coronavirus. Il rapper ha risposto su Twitter a un fan preoccupato che il suo prossimo tour potesse essere annullato a causa proprio dell'emergenza che stiamo vivendo in questo momento. ecco quali sono state le sue parole: "Manca un mese. Mi auguro che questa stupida follia collettiva sia finita per allora. Anche perché sennò andiamo in bancarotta come Paese". Non ha dubbi l'artista, ormai è psicosi.

Manca un mese. Mi auguro che questa stupida follia collettiva sia finita per allora. Anche perché sennò andiamo in bancarotta come paese! https://t.co/zn5UAUfUM8 — MARRACASH (@marracash) February 25, 2020

Quello di annullare o rimandare gli impegni canori non è una cosa tanto remota. Alcuni cantanti, infatti, hanno modificato le date per via del coronavirus, come ad esempio: Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini e Francesca Michielin. Emis Killa, a cui hanno cancellato alcune registrazioni televisive, ha dichiarato sui social: "In tutto ciò mi hanno appena cancellato le registrazioni televisive dei prossimi giorni, spero facciano uguale con le serate. Il panico è eccessivo, ma la precauzione doverosa".

Molti sono gli eventi annullati. In questi giorni, infatti, si raccomanda di non frequentare luoghi pubblici ad alta affluenza al fine di non rischiare il contagio. Misure precauzionali che, secondo alcuni artisti, sarebbero eccessive.

