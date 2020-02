Nicki Minaj difende il marito dalle critiche: "Lui non capisce la mia cultura"

Nicki Minaj e Kenneth Petty, qualche giorno fa, hanno partecipato al Carnevale di Trinidad e Tobago, luogo d'origine della rapper di "Anaconda".

Durante la festa, dove la cantante indossava un tipico costume azzurro e argentato molto sexy, l'uomo ha compiuto un'azione che avrebbe infastidito molto i fan. Infatti, il marito di Nicki si è irritato a causa della vicinanza di un altro cantante, Iwer George, alla moglie, e gli ha spinto via il braccio, il tutto mentre stavano cantando.

Nicki, allora, ha deciso di difendere il marito e ha postato alcune stories che spiegano l'accaduto: "Lui non capisce niente della nostra cultura. Vi chiedo scusa da parte sua, è sempre in modalità sicurezza. Vi amo tutti. Amo il mio paese da morire. Amo la mia gente da morire. Punto."

La cantante, poi, ha postato su Twitter una frase che continua a respingere le critiche: "La gente si arrabbia quando ti vede felice. Fatevi una risata e andate avanti. La vita è bella."

Ppl get so mad when they see u happy. Just laugh & keep it pushin. Life is beautiful.