Maluma: rinviato al 31 marzo il concerto al Forum di Assago

Anche il concerto di Maluma, previsto per sabato 7 marzo 2020 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), è stato rimandato.

Dopo che le disposizioni emanate dall’ultimo Consiglio dei Ministri hanno reso necessario il rinvio del concerto, sia la D’Alessandro e Galli che il management dell’Artista si sono subito adoperate per individuare una nuova data che permettesse al pubblico Italiano di non rinunciare allo show di Maluma.

La nuova data prescelta per il concerto di Maluma è quella di martedì 31 marzo 2020. La location rimarrà la stessa, il Forum di Assago. I biglietti per il concerto del 7 Marzo rimarranno validi per il nuovo appuntamento del 31 Marzo.

Radio 105 è radio ufficiale del concerto!

