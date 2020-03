Post Malone confessa: "I tatuaggi in faccia? Perché sono inguardabile"

Post Malone è uno degli artisti più di successo dell'ultimo anno. Eppure, come tutti noi, anche il rapper soffre per delle insicurezze. E le sue riguardano il suo aspetto fisico.

Intervistato da GQ Style, in cui è anche in copertina, Post Malone ha raccontato che i tatuaggi nel volto sono stati fatti perché si vede brutto: "Sono un inguardabile testa di c***o, i tatuaggi in faccia potrebbero essere dovuti alla mia insicurezza."

"Non mi piacevo" ha continuato il rapper: "quindi ci ho messo sopra qualcosa di figo, così che potessi guardarmi allo specchio e pensare di essere cool, avere un po’ di autostima nei confronti del mio aspetto."

In verità, questa non è la prima volta che Post Malone parla dei suoi tatuaggi. La volta precedente, però, il rapper ci aveva scherzato sopra, dicendo: "Li ho fatti per far inc***are mia mamma."

Vi ricordiamo che Post Malone sarà in concerto all'Ippodromo Snai San Siro di Milano il 17 giugno e Radio 105 è radio ufficiale dell'evento.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!