Dieta "Sirt": come funziona il regime alimentare dei "geni magri" con cui Adele ha perso 30 kg

Negli ultimi mesi si sta parlando molto del dimagrimento di Adele che, successivamente alla separato da Simon Konecki, ha perso più di 30 kg. Apparsa in varie occasioni, tantissimi hanno quasi faticato a riconoscere la cantante.

Il regime alimentare che ha seguito Adele si chiama dieta "Sirt", conosciuta anche come "dieta del gene magro". La dieta è stata ideata da due nutrizionisti: Aidan Goggins e Glen Matten. Il regime prevede l'assunzione di alcuni alimenti che farebbero in modo che l'organismo attivi le sirtuine, in modo da controllare l'appetito e bruciare i grassi.

La dieta Sirt è basta sull'inclusione e non sull'esclusione di cibo. Come raccontato dal professore Nicola Sorrentino, che si è occupato proprio di questo regime alimentare, i geni della magrezza si attivano e attingono alle riserve di grasso, aumentando la resistenza alle malattie e permettendo di perdere peso senza soffrire la fame. Gli alimenti compresi in questo regime sono anche cioccolato, vino rosso, the verde e peperoncino nelle giuste dosi.

La dieta è divisa in alcune fasi: nella prima, che dura tre giorni, si possono assumere massimo 1000 calorie, con tre succhi verdi e un pasto solido. Successivamente, fino al settimo giorno, le calorie aumentano fino a 1500, con due pasti solidi e due succhi. Con questa fase si perdono circa 3,2 kg. Nella seconda fase, che dura 14 giorni, si punta al consolidamento, ma si continua a perdere peso, mangiando cibi "Sirt".

Adele avrebbe iniziato questa dieta sotto il consiglio di Ayda, moglie di Robbie Williams. La cantante, inizialmente, si sarebbe iscritta a un corso di Reformer Pilates, che la aiuta a tonificare i muscoli, per poi passare al regime alimentare "Sirt".

La cantante, comunque, non è l'unica ad avere seguito questa dieta: prima di lei anche Pippa Middleton, che l'avrebbe seguita nel 2017.

