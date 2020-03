Il marito di Nicki Minaj, Kenneth Petty, è stato arrestato

Kenneth Petty, marito di Nicki Minaj, è stato arrestato in California, dove vive con la neo-moglie.

La motivazione è quella di non essersi denunciato come "sex offender": l'uomo, nel 1995, è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver tentato di stuprare una ragazza. Da quel momento, deve riportare lo status di "sex offender" alle autorità ogni qual volta si trasferisce.

Kenneth è nato a New York e, successivamente al suo rilascio, si era sempre registrato regolarmente. In California, però, non ha rispettato l'imposizione. Questa non è la prima volta che accade: Petty era già stato arrestato lo scorso novembre per lo stesso motivo, ma era stato poi rilasciato grazie al pagamento della cauzione (20mila dollari).

Ora, l'uomo rischia fino a 10 anni di carcere.

Ascolta la nostra web radio dedicata all'hip hop e all'r'n'b.