Un nuovo insetto dall'aspetto stravagante è stato dedicato a Lady Gaga

Che Lady Gaga abbia un'idea della moda piuttosto stravagante è cosa nota. Per questo non stupisca il fatto che un ricercatore abbia pensato proprio alla popstar trovandosi di fronte ad una nuova specie di insetto dall'aspetto altrettanto eccentrico rispetto agli altri già conosciuti.

Lo studioso in questione è Brendan Morris, dottorando presso l'Università dell'Illinois. Morris stava osservando circa mille esemplari di insetti arborei detti "treehopper" quando si è imbattuto nella bizzarra creatura: una femmina con caratteristiche uniche, mai osservate prima. Proprio il suo aspetto insolito ha indotto Morris a battezzarla come la specie "K.gaga" (Kaikaia gaga).

A new treehopper species has been named “Kaikaia gaga” after @LadyGaga in an effort to bring more awareness to the insect group:



“If there is going to be a Lady Gaga bug, it’s going to be a treehopper, because they’ve got these crazy horns, they have this wacky fashion sense.” pic.twitter.com/6M4yJVgd7H