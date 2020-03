IoSuonodaCasa: il calendario degli artisti che si esibirà in live fino al 22 marzo

Continua l'iniziativa #IoSuonoDaCasa, con tantissimi cantanti che hanno deciso di esibirsi da casa per intrattenere gli italiani in quarantena e anche per raccogliere fondi tramite il numero 45527 dell'Associazione Nazionale Cantanti Italiani.

Sono moltissimi gli artisti che negli scorsi giorni, ma anche nei prossimi, canteranno dalle loro case: Gianna Nannini, i Modà, Tiziano Ferro, Jovanotti, Zucchero, Emma, Ermal Meta e tanti altri.

Ecco il calendario previsto dal 17 al 22 marzo 2020:

– martedì 17 marzo:

ore 16 – Paola Turci;

ore 16 – Jalisse;

ore 17 – Laura Pausini;

ore 17 – Tiziano Ferro;

ore 17.30 – Camille Cabaltera;

ore 18 – Cucina Sonora;

ore 18.30 – Francesco Renga;

ore 19 – Riccardo Gileno;

ore 19 – Camilla Fascina;

ore 19 – Adriana Spuria;

ore 19.30 – Merysse;

ore 21 – Alessandro Pirolli

– mercoledì 18 marzo:

Ore 14 – Erica Taci;

ore 15 – Pianista Indie;

ore 16 – Malvax;

ore 17 – Holograph;

ore 18 – Diana Tejera;

ore 19 – Domenico Guzzardo;

ore 20 – Modà;

ore 21 – Blonde Brothers

– giovedì 19 marzo:

ore 14 – Erica Taci;

ore 18 – Costanza;

ore 18 – Andrea Lelli;

ore 18.30 – Francesco Renga;

ore 19 – Matthew S;

ore 20:30 – Out of Beat.

– venerdì 20 marzo:

ore 12 – Daniela Mastrandrea;

ore 16.30 – Alessandra Amoroso con Emma;

ore 17 – Diana Tejera;

ore 18 – Molla;

ore 18 – Enzo Beccia;

ore 18 – Zucchero;

ore 18.30 – Camilla Fascina;

ore 21.30 – Foma Fomic

– sabato 21 marzo:

ore 17.30 – Camille Cabaltera;

ore 18 – Mauro Tummolo;

ore 20.30 – Debora Vezzani

– domenica 22 marzo:

ore 18 – Francesco Carrer;

ore 20 – Modà;

ore 20.30 – Camilla Fascina

