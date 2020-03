Britney Spears contro gli haters: "Non dovete dire cose cattive a chi non conoscete"

Britney Spears ama condividere con i suoi follower i vari momenti dalla sua vita: dalle foto con il suo costume preferito, a diversi video dove si diverte ballando, fino a dolcissimi selfie con il suo fidanzato, Sam Asghari.

Sembra, però, che sotto ogni post, la cantante riceva moltissimi commenti negativi dagli hater, tanto che Britney ha deciso di rispondere a chi continuava ad offenderla. E lo ha fatto tramite un post Instagram, molto chiaro: una foto con sfondo nero e una scritta bianca "Nobody watches you harder than the people that can't stand you", ossia "Nessuno ti guarda con più insistenza di chi non ti sopporta."

E la descrizione della foto è un invito a tutti, soprattutto gli hater, di essere più gentili, specialmente in un periodo difficile come questo. "Ho letto tante cose di gente che criticava i miei post, che diceva che posto sempre le solite 15 foto con lo stesso sfondo rosso e vestendo sempre lo stesso costume da bagno bianco. Per quanto mi riguarda sono veramente contenta dei miei post e amo poterli condividere con voi. Non ho mai avuto un costume bianco prima e poi semplicemente amo il colore rosso" scrive Britney, rispondendo a chi la derideva per aver postato diverse foto simili, con lo stesso costume o con lo stesso sfondo.

"Leggere questa quantità di commenti mi ferisce veramente, colpisce i miei sentimenti. Voglio condividere questo pensiero con voi, perché non dovreste dire queste cose cattive a qualcuno che non conoscete, questa cosa è come bullizzare qualcuno" ha poi specificato la cantante, ricordando ai suoi follower che nessuno la conosce davvero.

E poi, Britney ha ricordato che, soprattutto in questo periodo, è meglio starci vicini: "Sono tempi complessi quelli che stiamo vivendo in questo momento e dovremmo imparare ad essere carini gli uni con gli altri. Ho visto alcune persone offese dai miei post sui cavalli, ieri. Sono veramente dispiaciuta se ho offeso qualcuno. Penso sia importante vedere cose che portano felicità in questi tempi duri e fare luce sulle cose che possono aiutare le persone. Vi voglio bene, state al sicuro."

Che ne pensate del post di Britney?

