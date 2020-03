Britney Spears offre aiuto ai fan in quarantena

In questo momento difficile per il mondo intero, sono tante le star che, pur rispettando il distanziamento sociale e restando a casa, stanno facendo la loro parte, aiutando come è loro possibile. C’è chi intrattiene i fan online con concerti casalinghi, chi raccoglie fondi per l’emergenza e chi, come Britney Spears, offre aiuto a chi ne ha bisogno.

La popstar ha accettato la “Do Your Part Challenge”, una sfida lanciatale dalla sorella Jamie: lo scopo è quello di incoraggiare le persone a prendersi cura degli altri durante la quarantena. Ecco perché Britney ha offerto il proprio aiuto a tutti coloro che si trovano in difficoltà.

"Il nostro mondo sta affrontando un momento davvero duro - dice nella clip - che sia il cibo o se avete bisogno di pannolini per i bambini o qualsiasi altra cosa, mandatemi un messaggio e vi aiuterò". Britney ha poi rilanciato la sfida a Will Smith, Kate Hudson e al suo fidanzato Sam Asghari.

